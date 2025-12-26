Школьники из Истры стали финалистами олимпиады PRO ЖКХ

В этом масштабном конкурсе участвовало более 5 тысяч учащихся со всей Московской области, и только 16 лучших вышли в финал. В их числе оказались: Кира Горькова, Алексей Волков и Маргарита Андреева из муниципального округа Истра.

Напомним, образовательный проект для школьников PRO ЖКХ проходит уже второй год. Благодаря конкурсу подростки будут понимать, что такое жилищно-коммунальное хозяйство и какие профессии востребованы в этой сфере. А еще его целью является повышение жилищной грамотности жителей Московской области.

Конкурс прошел в четыре этапа: регистрация на сайте, прохождение тестирования, задания повышенной сложности и награждение. В этот раз олимпиада включала 15 тестовых и три творческих задания.

Финалистов награждали в Доме Правительства Московской области, им вручили дипломы и ценные подарки.