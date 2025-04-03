Школьники из Истры поучаствовали в туристическом походе к 80-летию Победы

Ученики поучаствовали в патриотической акции «Дорога Героев», посвященной 80-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Всего участники прошли более 15 километров.

В туристско-краеведческий поход отправились не только учащиеся, но учителя и родители школьников.

Они стартовали от станции Миитовская, прошли через деревни Нефедьево, Козино и финишировали в Дедовске. При этом ребята успешно преодолели такое длительное расстояние, но и к тому же изучили историю округа.

Такие походы регулярно устраивает «Центр детского и юношеского туризма и краеведения». В прошлый раз такое мини-путешествие проводили в феврале. Ученики отправились по другому маршруту: начали путь от железнодорожной станции «Новоиерусалимская», затем прошли через деревни Ефимоново, Никулино и закончили в Истринском городском парке. Они увидели катушку Тесла, несколько памятников, в том числе «Блиндаж» и «Ил-2», братскую могилу и стелу «Город воинской доблести».