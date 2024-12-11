Школьники из Истры посетили музей «История Мироздания» в Дедовске

На минувших выходных ученики Павловской школы отправились в увлекательный поход, который стал для них настоящим испытанием на прочность и сплоченность. Восемнадцать юных туристов доказали, что природа не знает плохой погоды для настоящих энтузиастов.

Путешествие началось с посещения музея «История Мироздания» в городе Дедовск. Здесь ребята с интересом изучали тайны Вселенной, погружаясь в мир науки и открытий. Экскурсия подарила школьникам множество новых знаний и вдохновения для дальнейшего пути.

После визита в музей команда отправилась в лесной массив у площади Миитовская. Несмотря на обильный снегопад, школьники развернули лагерь, где смогли разжечь костер и приготовить горячий обед. Это стало настоящим вызовом, который они преодолели благодаря дружбе, взаимовыручке и командному духу.

Этот поход стал для учеников не просто прогулкой по зимнему лесу, а настоящим уроком единства, силы воли и любви к природе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что свыше 70 школ и детских садов построят в Подмосковье в этом году.

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