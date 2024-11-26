Школьники из Истры побывали на предприятии космической промышленности

В городском округе Истра ученики школы № 2 посетили акционерное общество «Научно-исследовательский институт электромеханики». Они побывали на экскурсии в музее, испытательном и производственном цехах.

На экскурсии ребята узнали о важных достижениях института в российской космонавтике и других направлениях, а также о его значении в истории и развитии городского округа Истра. Сотрудники предприятия поделились с подростками подробностями своей работы, рассказали о том, как построить карьеру и где обучиться.

Отметим, что в городском округе Истра подобные экскурсии на производственные предприятия для учащихся школ и детских садов продят регулярно.

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