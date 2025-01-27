Школьники из Истры победили на региональном этапе всероссийской олимпиады

Ученики из разных школ Истры стали победителями и призерами на промежуточном этапе Всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре. Финалисты последнего тура смогут поступить в государственные университеты без экзаменов.

Кроме того, за достижения на региональном этапе глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева предоставит вознаграждение от 20 до 30 тысяч рублей. Его получат победитель — ученик лицея 11 класса Алексей Фадеев и призеры — Виктория Бажанова из 10 класса школы имени Лермонтова и Софья Бударина из Дедовской школы, девятиклассники Владислав Федотов из Новопетровской школы и Варвара Федорова и Роберт Мадьяров из Павловской гимназии.

Также победители и призеры заключительного тура олимпиады из Подмосковья получат премию от губернатора Московской области Андрея Воробьева от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.