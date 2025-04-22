Школьники из Истры и их родители стали призерами областного конкурса

На участие в конкурсе поступило около 1480 заявок. В финал вышла 31 команда школьников и родителей. Они представили на суд жюри большое количество разнооразных работ: от красочных фотоальбомов и стенгазет до оригинальных проектов и кулинарных шедевров.

Команда «МегаКласс» из Глебовской школы не только стала призером, но и получила ценные подарки: сертификаты на участие в смене «Растим патриотов России!» в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и на посещение музеев — партнеров конкурса.

Проект «Секреты дружного класса. Родители первых — 2025» направлен на то, чтобы школьники и родители научились работать в командах, понимать друг друга и находить общий язык.