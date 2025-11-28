Школьники из Химок выступили в Музее Победы на Поклонной горе

24 ноября учащиеся школы № 8, лицея № 7 и Аэрокосмического лицея из Химок показали музыкальный спектакль «Белый вальс» в Музее Победы на Поклонной горе. Это выступление было не просто концертом, а полноценным рассказом о жизни и творчестве великого русского композитора Михаила Глинки.

Зрители услышали его романсы и дуэты, а исторические костюмы, оформление сцены и стихи русской классики помогли перенестись в атмосферу русской усадьбы XIX — начала XX века.

«Химкинские ребята выступили на одной сцене с ведущими солистами и музыкантами оперных и балетных театров Москвы — и справились блестяще. Их исполнение стало настоящим созвучием классической музыки, поэзии и детского таланта», — поделилась директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Спектакль прошел перед Днем матери, что придало ему особую эмоциональную окраску: музыка и молодость стали своеобразным подарком для всех матерей, чья поддержка помогает детям раскрывать свои способности.