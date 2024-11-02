Школьники из Химок выиграли в конкурсе шеф-повара Константина Ивлева

Учащиеся школы №20 городского округа Химки выиграли в конкурсе, который организовал ведущий кулинарного шоу Константин Ивлев в рамках проекта «Разговоры о важном». Главным призом станут авторские книги с личным автографом известного шеф-повара России.

Участники конкурса записали видеоролик, в котором ответили на вопрос шефа: «Какие ингредиенты нужны для счастливой взрослой жизни?»

«Ребята поделились своими размышлениями о том, что делает жизнь взрослого человека по-настоящему счастливой. В видеороликах прозвучали такие важные составляющие, как любовь, дружба, крепкое здоровье, самореализация и даже умение находить радость в мелочах», — рассказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Константин Ивлев лично отсмотрел работы всех 50 участников и отметил предприимчивость ребят. Было принято решение увеличить число победителей с первоначально запланированного количества до 10.

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