Школьники из Химок стали призерами всероссийской олимпиады по информатике

В Сириусе завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике, который собрал более 500 участников со всей России. В числе лучших: победитель Иван Часовских из Химок и одиннадцатиклассник из гимназии № 23 Алексей Исковских, удостоенный звания призера.

Финальные испытания объединили учащихся 9–11-х классов из 78 регионов страны. Участникам необходимо было справиться с четырьмя сложными задачами: написать компьютерную программу или сформировать файл с правильным ответом, строго следуя условиям заданий.

Помимо соревновательной части школьники посетили лекции и мастер-классы. Они встретились с представителями крупных российских IT-компаний, получили карьерные консультации и познакомились с программами экспериментального ИТ-специалитета Научно-технологического университета «Сириус».

Победители и призеры олимпиады смогут поступить в российские вузы без вступительных испытаний по профильным направлениям, а также претендовать на участие в международных соревнованиях. Кроме того, им назначили денежные гранты.