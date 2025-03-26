Школьники из Химок стали призерами всероссийской олимпиады по астрономии

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии завершился 24 марта. В соревнованиях приняли участие представители 52 регионов России, в том числе учащиеся Аэрокосмического лицея Химок — Никита Кузнецов, Максим Мурзин и Александр Даньшин, а также Мария Агулова из Химкинского лицея.

Финалисты решали сложные задачи по астрономии, анализировали данные и выполняли практические задания. По итогам всех туров учащиеся из Химок Максим Мурзин и Александр Даньшин стали призерами олимпиады. Они уже несколько лет успешно участвуют в этом конкурсе и регулярно занимают призовые места не только по астрономии, но и в других дисциплинах.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады получают право на поступление в ведущие вузы страны без экзаменов по профильным направлениям. Кроме того, они смогут претендовать на участие в международных соревнованиях и рассчитывать на получение денежных грантов.