Школьники из Химок стали призерами всероссийского конкурса по географии

Ученики школы «Форум» заняли третье место в финале состязания Русского географического общества «Классная география». Всего в соревновании участвовали более 300 школ из разных регионов России и Республики Армения.

Химчане уступили только командам из Пензенской области и Одинцовского района Московской области. Конкурс реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Проект позволяет школьникам глубже изучить родную страну, а учителям — освоить новые методики преподавания.

Во втором этапе, который проходил с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года, соревновались 50 школ. Эксперты Русского географического общества лично посетили учебные заведения-финалисты и оценили подготовленные учениками уроки. На занятиях ребята вовлекали в процесс не только учителей, но и родителей.

В финале, который состоялся в штаб-квартире общества, команды представили свои учебные заведения и поучаствовали в специальной программе. Участникам предстояло объяснить, почему сегодня так важно изучать географию.