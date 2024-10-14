Школьники из Химок стали призерами областных соревнований по бегу

Ученики спортивной школы «Лунево» из Химок представили округ на трейловом турнире «Арбузный кросс». Участие в соревнованиях приняли свыше 500 спортсменов из Москвы и Подмосковья.

Спортсмены состязались на пяти дистанциях: километр, полтора, три, семь и 15 километров. Бегуны из секции «Лыжные гонки» спортивной школы «Лунево» отлично показали себя, заслужив три золотые, серебряную и бронзовую медали.

«Поздравляем наших юных спортсменов! Они не только показали выдающийся результат, но и продемонстрировали настоящий дух соперничества и невероятную волю к победе», — поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Лучшим в детском зачете на километровой дистанции среди мальчиков стал Степан Луговкин, серебро взял Евгений Королев. Иван Гулинский получил золотую медаль в возрастной категории 10-11 лет. Среди юниоров 14-15 лет первое место занял Егор Самойленко, преодолев дистанцию в полтора километра. Бронза досталась Максиму Сырбу. Он выступил в возрастной группе 16-17 лет и пробежал три километра.

Напомним, что ранее в спортивной школе «Лунево» организовали День открытых дверей. Жителям предлагали принять участие в тренировках по боксу, настольному теннису, футболу, зумбе и шахматам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».