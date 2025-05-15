Школьники из Химок стали призерами районных соревнований юных спасателей

На базе Академии гражданской защиты МЧС России в Химках состоялись восьмые районные соревнования «Юный спасатель». Мероприятие собрало свыше 100 участников в возрасте от 12 до 25 лет.

Организовали соревнования добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

«В этом году участвовало 16 команд. Это более 100 человек. С каждым годом количество команд растет. Рады, что у молодежи есть интерес к важной и благородной профессии спасателя», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Соревнования включали девять этапов, среди которых оказание первой помощи, транспортировка пострадавшего, спас-бросок в бассейн, установка палатки.

Участники также продемонстрировали навыки сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечения, помощи при ранениях и переломах.

«Эти соревнования — не просто игра, это серьезная проверка на прочность, где ребята демонстрируют знания и навыки в области первой помощи, пожарной безопасности, туризма, РХБЗ. Именно здесь закаляется характер, формируется командный дух и вырабатывается способность быстро принимать решения в чрезвычайных ситуациях», — пояснил председатель Совета МОРО ВСКС Никита Еськин.

Среди школьных команд победила группа «Феникс» из кадетского корпуса в Химках. Лучшим среди студентов признали «Спас Отряд Прорыв» из Старой Купавны.

Все участники получили сертификаты, а победители — дипломы, кубки и медали.