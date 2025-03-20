Школьники из Химок стали финалистами Всероссийской олимпиады по астрономии

Ученики Аэрокосмического лицея в Химках стали участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В нем примут участие более 300 учащихся из 52 регионов России.

Александр Даньшин победил в региональном этапе по астрономии и экономике, а также стал призером по физике. Максим Мурзин принял участие в олимпиаде по истории и вошел в тройку лучших по экономике.

Ученик 7 класса Никита Кузнецов поучаствовал в туре по астрономии за 9 класс и стал еще одним победителем, а также призером олимпиады по физике имени Джеймса Клерка Максвелла.

Финалистов олимпиады по астрономии ждут три тура: теоретический, практический и тестовый. Теоретический состоит из шести задач по астрономии и астрофизике, а на практическом участники проанализируют предложенные данные.

Для школьников также подготовили культурную программу. Они побывают в Центре управления полетами в Королеве, Центре подготовки космонавтов в Звездном городке и в Институте космических исследований РАН. Участники также посетят Главный храм Вооруженных Сил РФ и музей «Дорога памяти» в парке «Патриот» 20 марта.

Победители и призеры получат право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, которые соответствуют профилю олимпиады, смогут претендовать на участие в международных соревнованиях и получат денежные гранты на 300 и 500 тысяч рублей.