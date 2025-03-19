Школьники из Химок приняли участие в региональной конференции «Крылья»

Ребята из Химок представили свои проекты на IV конференции «Крылья». Участие в ней приняли более 500 школьников, а также учащиеся из Московской области, Таджикистана и Якутии.

Конференцию провели под руководством Малой академии наук «Интеллект будущего».

«Это событие объединяет наши усилия в формировании исследовательского и проектного мышления. Мы считаем, что жизнь — это проект. Наша задача — научить ребят в жизни решать любые проблемы проектными методами и достигать успехов», — рассказала заместитель директора Химкинского лицея Лариса Чалых.

Юные исследователи представили более 300 работ социального и инженерного значения. Экспертами, оценивающими проекты, стали учителя и старшеклассники.

Помимо этого, представители Московского государственного технологического университета Станкин и Центра цифрового образования «IT-куб» организовали для участников конференции мастер-классы.