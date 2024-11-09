Школьники из Химок приняли участие в историко-патриотической викторине

Интеллектуальную игру проверил для учащихся школы «Наследие» в Химках. Викторину посвятили легендарному советскому тяжелому танку времен Второй мировой войны — ИС-2, он же «Иосиф Сталин».

Школьникам рассказали историю создания легендарной машины, а после ребята продемонстрировали свои знания в викторине.

«В процессе игры ребята смогли вспомнить интересные факты о боевой технике и узнать что-то новое», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Лекция и интеллектуальная игра прошли в рамках масштабного историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе провели уже более 400 тематических мероприятий. Среди них мастер-классы, кинопоказы, концерты, спортивные активности и встречи с ветеранами боевых действий.

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