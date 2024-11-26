Ученики лицея № 15 в Химках приняли участие в фестивале школьных музеев

Учащиеся лицея № 15 представили экспозицию «Город Химки — мое начало» на фестивале школьных музеев. Его можно посетить в музейно-выставочном комплексе «Артишок» до 5 декабря.

Среди экспонатов: модели исторических построек, фотографии, документы и артефакты, свидетельствующие о развитии города. Посетители выставки могут задать интересующие вопросы экскурсоводам, тем самым узнать о малой родине больше.

Всего фестиваль охватывает более 500 уникальных экспонатов из музеев химкинских школ.

Отметим, что посетить экспозицию можно до 5 декабря в выставочном комплексе «Артишок». Вход для всех желающих свободный со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

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