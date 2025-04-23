Школьники из Химок примут участие во всероссийской акции «Летопись сердец»

Жители Химок присоединятся к ежегодной патриотической акции «Летопись сердец». Учащиеся местных школ подготовят фильмы и рассказы о солдатах, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Памятная акция в этом году приурочена к 80-летию Великой Победы.

Принять участие может каждый желающий, представив работу в одном из направлений: «Фильм о Герое моего края или семьи» или «Рассказ о Герое моего края или семьи». Также необходимо заполнить заявку в личном кабинете на сайте Культурадляшкольников.РФ. Прием анкет открыт до 20 мая.

Победителей определят именитые деятели культуры России. Лучшими признают 100 проектов, имена счастливчиков опубликуют на портале.

Напомним, что цель акции — развить дух патриотизма в подрастающем поколении, сохранить память о героях Великой Отечественной войны и воспитать уважение к истории и культуре Родины.