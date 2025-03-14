Школьники из Химок примут участие в международной научной конференции

Традиционная конференция c международным участием «Крылья» состоится в Московской области. В ней поучаствуют школьники из Химок. Они представят свои научные и социальные проекты.

Выступления на конференции подготовили свыше 500 школьников со всей России и из Таджикистана. Организатором мероприятия выступила Малая академия наук «Интеллект будущего».

Участники презентуют более 300 наработок в исследовательских, инженерных, социальных и экономических сферах. Оценят доклады преподаватели, учащиеся старших классов и выпускники.

Кроме того, педагогический состав и студенты Московского государственного технологического университета Станкин и Центра цифрового образования «IT–куб» организуют для участников конференции тематические мастер-классы.

Посетить мероприятие можно будет 15 марта в Химкинском лицее по адресу: улица Машинцева, дом №6. Конференция стартует в 10:00.