Школьники из Химок посетили военно-исторический музей в Тверской области

Ученики 10 класса лицея № 7 в Химках побывали на экскурсии в музее «Западное направление» в Тверской области. Молодым людям рассказали хронологию Ржевско-Сычевской операции.

Школьники прослушали лекцию о поисковом движении, раскопках и поиске информации о погибших воинах. Также они узнали о том, как проходит процесс транспортировки, перезахоронения останков и увековечивания памяти павших.

«„Западное направление“ — уникальный негосударственный музей, созданный усилиями волонтеров и поисковых отрядов. Он посвящен Ржевской битве — одному из самых трагических сражений Великой Отечественной войны», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Поездку провели в рамках масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе ежедневно организуют тематические мероприятия: мастер-классы, кинопоказы, спортивные турниры и многое другое.

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