Школьники из Химок победили на всероссийском турнире по управлению дронами

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» городского округа Химки победили в федеральном конкурсе по управлению беспилотными летательными аппаратами «Полигон-77». Всего в состязаниях приняли участие 12 команд из разных регионов России.

На протяжении нескольких дней конкурсанты дистанционно решали логистические задачи как в теоретических испытаниях, так и на практике.

Первое место в конкурсе заняла команда «Типичные дроны» из Химок. Жюри присудило юным пилотам 3020 баллов. Почетное третье место завоевала команда «Пять Дюймов». Ребята заработали 2420 очков. Химкинские пилоты выступили под руководством преподавателей Анатолия Корнилова и Ольги Шестаковой.

Беспилотные летательные аппараты, которыми участники управляли дистанционно, расположены на полигоне индустриального парка «Руднево» в центре беспилотных авиационных систем. Комплекс оборудовали специальной площадкой с системой навигации, которая имитирует мегаполис будущего. На полигоне установили макеты сортировочных пунктов, домов, небоскребов и портов. Там же расположили стартовые площадки и зарядные станции для беспилотных летательных аппаратов и робототехнических средств.

Напомним, в апреле команда «Супердрон» из Дома юных техников «Интеграл» также выиграла в конкурсе. Ребята набрали 2530 баллов. На втором месте оказалась команда «Дронреслеры», жюри присудило им 2340 баллов.

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