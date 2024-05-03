Школьники из Химок написали свыше 5 тысяч писем участникам СВО | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 17:54 Школьники из Химок написали свыше 5 тысяч писем участникам СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Школьники из Химок регулярно пишут письма с добрыми пожеланиями для российских военнослужащих. Свыше пяти тысяч заметок из дома получили солдаты с начала года.

Дети помогают взрослым формировать гуманитарные посылки для бойцов, а также пишут письма и рисуют красочные тематические открытки. Их сразу же с волонтерами передают на передовую.

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«Дети пишут от своего имени письма солдатам, совсем неважно, знает ли мальчишка или девчонка того военнослужащего, которому они шлют весточку. Нашим бойцам особенно приятно получить добрую весточку в виде письма, в которой есть добрые и теплые слова», — рассказал директор общеобразовательной школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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