Школьники из Глебовского сдали нормативы ГТО на областном турнире

В Мытищах прошел региональный фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие школьники из поселка Глебовский.

В фестивале поучаствовали более 35 команд со всего Подмосковья — это школьники от 12 до 15 лет. Команда поселка Глебовский представила там муниципальный округа Истра.

Ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и упорства, они успешно справившись со всеми заданиями. Напомним, в нормы ГТО входят бег на разные дистанции, прыжки в длину, наклоны, отжимания и прочие спортивные упражнения.

Из-за большого количества участников подвести итоги сразу не получилось. Жюри сделает этого в течение недели и сообщат результаты в учебные заведения, которые приняли участие в фестивале.