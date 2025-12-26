Школьники из Фрязина выиграли чемпионат по битве роботов

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев встретился с учениками выпускного класса школы № 3, победившими в международном турнире по борьбе миниатюрных роботов в рамках команды «2ФМ». Торжественное награждение состоялось в стенах технопарка «Исток — РТУ МИРЭА».

Выбранная площадка имела символичное значение: именно здесь участники команды осваивали тонкости инженерии и проходили подготовку к соревнованиям.

«Технопарк оснащен современным оборудованием, включая 3D-принтеры, фрезерные станки и специализированные полигоны для тренировок, что дало участникам возможность пройти весь путь от зарождения идеи до ее воплощения и успешной защиты на международной арене», — рассказали организаторы.

Во встрече принял участие наставник команды — педагог Максим Бобров. Глава муниципалитета выразил благодарность команде «2ФМ» и лично каждому участнику за проявленную волю к победе и продемонстрированные профессиональные качества.