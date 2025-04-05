Школьники из Фрязина стали призерами конкурса исследовательских проектов

Девятиклассники Фрязинского лицея стали призерами заключительного этапа всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж», организованного Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». В составе фрязинской команды были Василий Шкуратов, Наталья Быканова, Егор Скороходов, Степан Чугунов и Виталий Рябоконь.

Они представили проекты в области компьютерных наук, направленные на упрощение повседневной жизни. Их работы были высоко оценены жюри, и они стали призерами в номинации «Computer Science».

Конкурс «Высший пилотаж» проводится ежегодно и предназначен для школьников 8–11 классов, стремящихся развивать свои исследовательские и проектные компетенции. В этом году в конкурсе приняли участие более 27 тысяч школьников из 88 регионов России. Победители и призеры получают дополнительные баллы при поступлении в НИУ ВШЭ и возможность стать соискателями гранта президента Российской Федерации.

Успех фрязинских лицеистов подчеркивает высокий уровень подготовки и заинтересованность школьников Подмосковья в научно-исследовательской деятельности. Достижения этих учеников служат примером для сверстников и вдохновляют на дальнейшие успехи в сфере образования и науки.