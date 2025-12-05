Школьники из Фрязина представили космические модели на конференции

Учащиеся фрязинской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой получили возможность не просто посетить, но и стать участниками XVI Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос».

Конференция проходила в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, более известном как Звездный городок.

«Для кадетов оказаться здесь — значит прикоснуться к истории и будущему освоения космоса. Молодые люди из Фрязина прибыли на форум не с пустыми руками. Они представили на нем свои собственные уникальные проекты — стендовые модели космических кораблей, орбитальных станций, спутников и других образцов техники для освоения космоса», — сообщили организаторы.

Долгая кропотливая работа, вложенные знания и творческий подход позволили им наравне с именитыми учеными и инженерами представить результаты своих исследований и технического творчества. Их модели вызвали интерес у специалистов, подчеркнув высокий уровень подготовки и потенциал юных конструкторов.

Специально для кадетов была организована экскурсия по уникальным объектам Звездного городка. Школьники получили возможность заглянуть за кулисы подготовки космонавтов. Они смогли рассмотреть полноразмерные тренажеры, имитирующие космические аппараты до мельчайших деталей.

Форум собрал более 300 представителей ракетно-космической отрасли.