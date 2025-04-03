Школьники из Егорьевска разработают систему очистки озера Комсомольское

Ученики химико-экологического класса школы № 5 города Егорьевск совместно с Егорьевским технологическим институтом — филиалом МГТУ «Станкин» разрабатывают проект по созданию биоплато на озере Комсомольское. Цель инициативы — не только украсить водоем, но и внедрить систему фильтрации и очистки воды.
В рамках подготовки к проекту школьники провели серию анализов воды озера, включая измерение водородного показателя (рН). Результаты этих исследований будут представлены на научно-практической конференции в стенах института, запланированной на апрель.
Ранее озеро Комсомольское было включено в программу «100 прудов и озер» Министерства экологии и природопользования Московской области, что предполагает его очистку в 2025 году. В рамках этой программы планируется удаление растительности, бытового мусора и аварийных деревьев из акватории озера.
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