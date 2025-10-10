Школьники из Егорьевска посетили лесопожарную станцию

Ученики школ муниципального округа Егорьевск получили возможность узнать больше о работе лесных пожарных, а также познакомиться с процессом восстановления лесных ресурсов. Экскурсия на лесопожарную станцию была организована сотрудниками Егорьевского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» при поддержке Комитета лесного хозяйства Московской области.

В ходе визита, юным гостям представилась возможность увидеть и протестировать специализированную технику, используемую для борьбы с лесными пожарами. Ребята осматривали пожарные машины, забирались внутрь и знакомились с их устройством. Особое впечатление на школьников произвела современная система видеонаблюдения, которая позволяет сотрудникам лесничества круглосуточно мониторить состояние лесных массивов и оперативно обнаруживать очаги возгорания. Сотрудники «Мособллеса» не только рассказали о тушении пожаров, но и уделили внимание процессу восстановления лесных насаждений.

Лесничие продемонстрировали школьникам молодые саженцы с закрытой корневой системой, объяснили преимущества такого способа выращивания, обеспечивающего высокую приживаемость. Эксперты рассказали о правильной технологии посадки саженцев и основных правилах ухода за молодыми деревьями.