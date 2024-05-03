Школьники из Егорьевска победили на Всероссийской олимпиаде | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 20:48 Школьники из Егорьевска победили на Всероссийской олимпиаде Источник фото: Юлия Андросова

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Ученики из Егорьевска заняли 47 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Торжественная церемония награждения победителей прошла в городском историко-художественном музее.

Талантливых ребят поздравили глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов, председатель Совета депутатов Михаил Лавров и председатель комитета образования округа Наталья Белова.

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«Поздравляю всех участников олимпиады с заслуженными наградами! Пусть эти победы будут стимулом для новых свершений и достижений. Мы гордимся вами. У вас замечательные учителя, учителя-профессионалы, которые привили вам любовь к предметам», — поздравил победителей Викулов.

Школьники получили почетные грамоты и денежные сертификаты. За отличные результаты Георгиевскую гимназию, школы № № 8 и 5 и гимназию № 10 наградили ценными подарками.

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