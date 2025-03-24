Школьники из Дубны провели телемост с космонавтами на МКС

Сразу два ученика из Дубны одержали победу на Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии. Десятиклассник Дмитрий Гомзин и девятиклассник Владимир Дубинин, обучающиеся в Московском областном физико-математическом лицее имени академика Кадышевского, продемонстрировали выдающиеся знания и стали лучшими среди участников из 48 регионов России.

Олимпиада проходила более недели в Физтех-лицее, где ребята соревновались в решении сложных задач, связанных с тайнами космоса. Сегодня состоялось торжественное закрытие мероприятия в технопарке, где победителей поздравили организаторы и почетные гости.

«Поздравляю ребят и их педагогов с этой значимой победой и желаю продолжать это невероятное путешествие в мир науки. Уверен, у вас все получится!» — поздравил школьников глава Дубны Максим Тихомиров.

Особенным подарком для финалистов стала экскурсия в Центр управления полетами, где они смогли выйти на прямую связь с космонавтами, находящимися на Международной космической станции.

Победа дубненских школьников стала настоящей гордостью для города и еще одним доказательством высокого уровня подготовки учащихся Московского областного физико-математического лицея.