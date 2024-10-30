Школьники Домодедова стали призерами конкурса «Большая перемена»

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялся в международном детском центре «Артек». Ребята из городского округа Домодедово показали на состязании высокие результаты.

Более трех миллионов учащихся со всей России стали в 2024 году участниками проекта. Путевки в финальную часть конкурса получили только 1500 учеников восьмых, девятых и десятых классов.

Все этапы конкурсы были посвящены Году семьи. Школьники представили в финале свои лучшие проекты, связанные с укреплением связи разных поколений и сохранением семейных традиций.

Городской округ Домодедова представляли ученица гимназии № 5 Полина Кузнецова, также Алисия Трохина и Роман Жмаев из Востряковского лицея № 1. Школьников с отличными результатами поздравила руководитель муниципалитета Евгения Хрусталева.

«Рада, что домодедовская молодежь такая активная и всегда стремится к новым открытиям», — сказала глава округа.

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