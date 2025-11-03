Школьники из Домодедова победили на областных соревнованиях ГТО

Турнир «ГТО — командный зачет» состоялся на городском стадионе «Авангард» в Домодедове. Участниками стали школьники пятых и шестых классов.

Впервые состязания в таком формате провели в Московской области в 2015 году. С тех пор турнир стал традиционным.

За победу в этом году поборолись команды из 40 муниципальных образований Подмосковья. Они состязались в прыжках в длину, сгибании и разгибании рук в упоре, поднимании туловища, подтягивании на перекладине и в эстафете.

Домодедово на конкурсе представила команда образовательного комплекса «Доминанта». Она заняла первое место.

«Горжусь нашими школьниками, тренерами и педагогами, которые помогают раскрывать спортивные таланты и воспитывают характер победителей.

Домодедово всегда отличалось сильной, активной и целеустремленной молодежью — и сегодняшняя победа тому подтверждение», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.