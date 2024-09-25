Школьники из Домодедова победили на областной олимпиаде по пилотированию БПЛА

Две команды ребят из школ Домодедова проверили свои силы на олимпиаде Московской области по практическому пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Они вошли в тройку финалистов.

Абсолютным победителем соревнований стала команда шестого космического класса Востряковского лицея № 1. Третье место заняли кадеты Федеральной службы охраны Российской Федерации Ильинской школы.

Теперь ребята поучаствуют в федеральных соревнованиях «Полигон -77». Они состоятся 8 ноября в индустриальном парке «Руднево» на территории Федерального центра БАС.

Напомним, что в этом году в школе № 8 в Домодедове открыли кружок «Беспилотные авиационные системы» по проекту Министерства просвещения Российской Федерации. В его рамках педагоги объясняют ребятам основы управления беспилотниками, а также проводят практические занятия.

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