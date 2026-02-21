Школьники из Долгопрудного заняли первое место в Национальной технической олимпиаде

Команда Физтех-лицея имени Капицы показала лучший результат в инженерном туре Национальной технологической олимпиады (НТО). Участники разрабатывали универсальный программный код, чтобы дроны, машины и роботизированные манипуляторы работали сообща.

На финальном поединке встретились 42 ученика из разных регионов России. Соревнования 11-го сезона НТО для школьников 8-11 классов прошли на площадке Московского политехнического университета.

Участникам предстояло собрать единый программный комплекс из трех типов техники — беспилотных автомобилей, роботов-манипуляторов и квадрокоптеров. Система должна была анализировать изображения с камер, выявлять опасные зоны и определять приоритет задач.

Время на выполнение задания ограничили четырьмя днями. За этот срок ребятам требовалось настроить слаженное взаимодействие устройств.

Архитектуру и обмен данными участники реализовывали самостоятельно. Помимо инженерной части, финалисты решали задачи по физике и информатике.

НТО проводится с 2015 года Министерством науки и высшего образования при поддержке платформы «Россия — страна возможностей». За 11 лет существования олимпиады в ней приняли участие более миллиона человек.

В этом году участниками стали свыше 220 тысяч школьников со всей страны. География проекта охватывает не только Россию, но и более 80 стран ближнего и дальнего зарубежья.