Школьники из Долгопрудного стали призерами международного турнира по робототехнике

С 11 по 15 августа в Южной Корее прошел международный турнир FIRA RoboWorld Cup 2025, собравший сильнейшие команды со всего мира. Школьники из Подмосковья заняли на соревнованиях призовые места.

Команда состояла из учеников Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном Алексея Ягубова, Эрика Мустакимова, Максима Косарева, Федора Девятова и Дмитрия Устинова.

Программа чемпионата включала разнообразные дисциплины для гуманоидных роботов: от спринта и прыжков в длину до технически сложных состязаний по баскетболу, футболу и даже стрельбе из лука.

Многообразие испытаний позволило выявить наиболее универсальные и совершенные модели устройств.

Юные робототехники из Подмосковья показали блестящие результаты, заняв первое и третье места в дисциплине «Пенальти», а также бронзовые награды в «Спринте» и «Тройном прыжке».

По словам тренера сборной Дмитрия Устинова, участие в соревнованиях не только позволяет испытывать разработки, но и вносит существенный вклад в развитие отечественной робототехники.