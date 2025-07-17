Школьники из Дмитровского округа побывали на экскурсии в Санкт-Петербурге

Кадеты и ученики Синьковской средней школы № 1 стали победителями военно-патриотической игры «Пока мы едины — мы непобедимы!». В награду для ребят организовали поездку в культурную столицу России.

В течение учебного года школьники боролись за Кубок управления образования и стали лучшими среди 26 команд-участниц. Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов вручил победителям особый приз — сертификат на экскурсионную поездку в Северную столицу.

Ребята увидели главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Они посетили Кронштадт, где полюбовались величественным Морским собором, узнали о традициях русского флота и насладились панорамами Финского залива.

Самым запоминающимся моментом поездки стало посещение подводной лодки «Дмитров». Школьники услышали захватывающие истории о службе моряков-подводников и заглянули в отсеки субмарины. Завершилось путешествие визитом в Петергоф с его знаменитыми фонтанами.

Михаил Шувалов отметил, что экскурсия стала для ребят возможностью прикоснуться к истории России, увидеть ее морскую славу и героизм тех, кто защищает нашу страну. «Уверен, такие впечатления останутся в их сердцах на всю жизнь!» — сказал врип главы Дмитровского округа.