Школьники из Дмитрова заняли 2 первых места на конференции юных биологов

Финальный этап областной конференции юных биологов и экологов прошел в Подмосковье. Школьники из Дмитрова заняли два первых места.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, участниками встречи стали школьники из Дмитрова. Это Софья Крапивина, Виктория Хуснутдинова, Николь Ананьева, Кира Зубова из Подосинковской и Орудьевской школ.

Софья представила проект «Чужих пожаров не бывает!» , направленный на профилактику возгораний в лесу. По ее мнению, предотвратить беду легче, чем потом исправлять ее последствия.

Ученицы Орудьевской школы представили доклад «Семенная продуктивность некоторых видов семейства зонтичных (Apiaceae) в условиях ботанического сада МГУ». Их работа позволяет выявить успешность развития растений.

«По итогам работы секций обе наших работы заняли почетные первые места. Поздравляем девочек с успешным выступлением на конференции! Желаем им дальнейших успехов и побед в области экологии и биологии», — сказала помощник участкового лесничего Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Анастасия Кнутарева.