Школьники из Дмитрова стали призерами всероссийских соревнований по многоборью

Воспитанники «Клуба юных моряков имени Максима Сафонова» в Дмитрове приняли участие в финале всероссийских соревнований по морскому многоборью. Они боролись за приз Общероссийского движения поддержки флота памяти капитана первого ранга Ненашева.

Мероприятие прошло на базе морского центра имени Петра Великого в Москве. Отборочные соревнования состоялись в 63 субъектах России, путевку в финал получили 29 команд из шести регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей.

Участниками стали 250 юных моряков от 12 до 16 лет. Они прошли греблю на ялах, метание линя, вязание морских узлов и интеллектуальную морскую викторину.

Моряки из Дмитрова с полной отдачей стремились к победе, но уступили победителю считанные секунды. Их наградили грамотами, медалями и ценными подарками.

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