Школьники из Дмитрова стали призерами олимпиады по предпринимательству

Участие в областной олимпиаде школьников по предпринимательству приняли более 150 учащихся восьмых и девятых классов из разных округов Подмосковья. Воспитанники «Инженерной школы» Дмитрова Семен Аверьянов и Алина Четвергова стали почетными призерами интеллектуального соревнования.

Конкурсанты должны быть показать свои знания в области экономики, основ бизнес-планирования, управления и предпринимательства. Участники олимпиады продемонстрировали глубокое понимание современных экономических процессов и способность применять теоретические знания на практике.

Директор «Инженерной школы» Наталья Бражникова отметила, что успех ребят стал закономерным результатом работы педагогического коллектива. «Мы видим растущий интерес школьников к современным дисциплинам и создаем все необходимые условия для развития предпринимательского мышления», — сказала она.

«Мы гордимся успехами наших школьников и их наставников», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.