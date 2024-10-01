Школьники из Дмитрова стали призерами областных соревнований по киберспорту
Состязания по киберспорту среди школьников Подмосковья прошли в Москве. Команда из Дмитрова также показала свои навыки на соревнованиях.
На турнир приехали 12 команд из муниципалитетов Московской области. Дмитров представили команды старшеклассников из Подосинковской и Внуковской школ.
Команда Внуковской школы заняла седьмое место, а команда Подосинковской школы — второе.
Отметим, что организовала турнир Федерация компьютерного спорта. Она регулярно проводит квизы для ребят от 14 до 18 лет.
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