Школьники из Дмитрова стали призерами областных соревнований по киберспорту

Состязания по киберспорту среди школьников Подмосковья прошли в Москве. Команда из Дмитрова также показала свои навыки на соревнованиях.

На турнир приехали 12 команд из муниципалитетов Московской области. Дмитров представили команды старшеклассников из Подосинковской и Внуковской школ.

Команда Внуковской школы заняла седьмое место, а команда Подосинковской школы — второе.

Отметим, что организовала турнир Федерация компьютерного спорта. Она регулярно проводит квизы для ребят от 14 до 18 лет.

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