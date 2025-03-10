Школьники из Дмитрова стали призерами областного конкурса экскурсоводов

Ученики нескольких школ Дмитрова поучаствовали в областном конкурсе «Мой музей». На суд жюри они представили проекты школьных музеев и авторские экскурсии.

Всего на конкурс подали 377 заявок со всего Подмосковья. В очном финале за победу боролись более 70 школьников из 29 муниципальных образований, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Победителем в средней возрастной группе в номинации «Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия» стала ученица школы № 10 из Дмитрова Мария Макарычева. Ученица школы № 9 Александра Кирюхчева стала бронзовым призером в номинации «Экскурсовод музея образовательной организации».

«Наши школьники не просто изучают историю — они становятся ее проводниками. Их победы наглядно демонстрируют, как важно сохранять связь между поколениями и развивать краеведение. Я горжусь тем, что юные дмитровчане достойно представили наш округ на региональном уровне. Это результат труда педагогов, семей и, конечно, самих ребят, которые искренне любят свою малую родину», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.