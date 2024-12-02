Школьники из Дмитрова стали призерами международного вокального конкурса

Юные вокалисты из Дмитрова поучаствовали в международном конкурсе-фестивале «Мы вместе» в Москве. Они стали лауреатами престижного творческого состязания.

Конкурс учрежден композитором детских песен Александром Ермоловым и проводится уже много лет. В нем участвуют дети из разных регионов России.

Дмитров на фестивале представили вокалисты из сельского дома культуры «Останкино». Они выступили под руководством педагога Елены Шкурко.

Лауреатами II степени стали Елизавета Семерчева и Ульяна Чупова, лауреатами III степени признали Наталью Молчанюк. Все выступающие представиляли вокальный ансамбль Viva kids.

Также дипломантом конкурса стал Валерий Оганесян из вокального ансамбля «Фьюжн».

«Поздравляю ребят с успешным выступлением! Желаю им новых творческих побед и не угасающего огня любви к музыке! Пусть этот конкурс станет для них важным этапом на пути к вершинам вокального мастерства!» — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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