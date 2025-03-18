Школьники из Дмитрова стали победителями этапа всероссийской олимпиады

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам завершился в Подмосковье. Учащиеся из Дмитровского округа показали впечатляющие результаты: 19 ребят стали победителями и 144 — призерами.

По пять побед одержали ученики гимназии «Логос» (обществознание, немецкий и английский языки, география, литература) и гимназии «Дмитров» (обществознание, русский язык, китайский язык, история, технология). Среди других победителей — учащиеся дмитровских школ № 5 и № 10, Деденевской и Синьковской школ, лицея № 4 и Инженерной школы Дмитрова.

Мультипобедителями олимпиады стали ученица гимназии «Дмитров» Мария Мишарина, отличившаяся в соревнованиях по русскому языку, обществознанию и истории, и ученик Деденевской школы Валерий Каковкин, которому не было равных в истории и географии.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин отметил, что эти победы стали результатом упорного труда учеников, их наставников и родителей. «Мы гордимся каждым участником и уверены, что впереди их ждут новые вершины. Желаю не останавливаться на достигнутом и достойно представить наш округ на заключительном этапе всероссийской олимпиады», — сказал руководитель муниципалитета.