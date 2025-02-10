Школьники из Дмитрова стали лауреатами международного исследовательского конкурса

Школы-побратимы из Дмитровского округа и Республики Беларусь стали лауреатами международного конкурса исследовательских работ «Союзное государство России и Беларуси: единство через историю и культуру». Они изучили материалы Государственного исторического музея и культурное единство двух стран.

Всего в интеллектуальном состязании приняли участие 108 команд. Старшеклассники Яхромской школы № 1 и Марьиногорской гимназии Пуховичского района в Беларуси прошли во второй тур под руководством заведующей школьным музеем Наталии Боровковой.

На протяжении двух месяцев ребята работали с кураторами Государственного исторического музея и слушали вебинары на основе материалов. Яхромские школьники исследовали связь Федора Михайловича Достоевского с белорусским Полесьем, используя архив музея «Достоевской средней школы имени Ф. М. Достоевского» Брестской области Республики Беларусь.

Государственный исторический музей поздравил учеников, педагогов, администрацию и Марьиногорскую гимназию с победой.

Ученики школы в Дмитрове посетили Беларусь и приняли участие в акции «Поезд Памяти», посвященной событиям Великой Отечественной войны. Затем делегация Марьиногорской гимназии побывала в Дмитровском округе, где посетила Центр детских инициатив, изготовила сувениры для участников СВО и приняла участие в открытии «Парты Героя».

Напомним, в 2023 году музей Яхромской школы занял третье место в номинации «История одного экспоната» на онлайн-выставке «Фестиваль школьных музеев» Ассоциации школ двух стран. В октябре 2024 года директор школы Юлия Трусова вошла в состав делегации Ассоциации на Форуме Союзных государств в Калининграде.

История сотрудничества продолжается, открывая возможности для культурного и образовательного обмена.

«С 2021 года Яхромская школа Дмитровского округа и Марьиногорская гимназия Пуховичского района Республики Беларусь являются школами-побратимами. Это сотрудничество открыло новые возможности для обмена опытом и укрепления дружбы между нашими народами. В рамках совместных проектов ученики и педагоги активно изучают культуру и народные традиции городов-побратимов России и Беларуси», — подчеркнул значимость совместного участия в конкурсе глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.