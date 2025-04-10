Школьники из Дмитрова прошли в финал Единой лиги Подмосковья

Дмитровские школьники успешно выступили на региональном этапе Единой лиги Московской области по футзалу и волейболу. Они прошли в финал, где поборются за победу с лучшими областными командами.

Волейболисты из Яхромской школы № 1 не оставили шанса соперникам. В групповом этапе они одержали три уверенные победы над коллективами из других муниципалитетов Московской области. Результативно выступил капитан команды Вячеслав Гордиевский, который набирал максимальное количество очков. За это его признали лучшим игроком турнира.

Футболисты из Синьковской школы № 1 также превзошли сильнейших соперников. Команда продемонстрировала слаженную игру, а вратать Арсений Потапов не раз спасал своих товарищей.

«Поздравляю ребят с этим важным достижением! Вы показали отличный результат и доказали, что в нашем муниципалитете растут настоящие чемпионы. Дмитровский округ гордится вами! Вперед к победе в финале!» — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Команды выступят в «Финале четырех» 28 и 29 апреля.