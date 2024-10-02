Школьники из Дмитрова привезли корм и вещи в приют бездомных животных

Акцию по сбору продуктов и вещей для бездомных животных провели учащиеся лицея № 4 в Дмитрове. Они съездили в приют и передали его подопечным корм.

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню защиты животных. Ребята из дмитровского лицея № 4 совместно с советником по воспитанию Анастасией Карповой организовали сбор помощи для приюта бездомных животных «Умка».

Корм и необходимые вещи собрали ученики, их родители и учителя. Также несколько ребят побывали в самом приюте и поиграли с собаками.

Отметим, что акция прошла в рамках проекта «80 добрых дел для Победы». Проект посвящен 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. По инициативе главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного в проекте участвуют ученики школ округа, а также педагоги и родители.

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