Школьники из Дмитрова приняли участие в патриотическом форуме

Представители Деденевской школы Дмитровского округа — советник директора и члены Центра детских инициатив — приняли участие в патриотическом форуме в Общественной палате Российской Федерации. Круглый стол, инициатором которого выступил Комитет по сохранению памяти Героев подвига самопожертвования, состоялся в рамках Года единства народов России.

Мероприятие объединило активистов общественных организаций, военных, деятелей культуры, специалистов в области образования и цифровых технологий, журналистов. Собравшиеся обсудили развитие патриотического воспитания и реализацию проекта «Герои Отечества». Особое внимание уделили сохранению памяти о героях, отдавших жизни за Отечество, и поиску современных подходов к воспитанию подрастающего поколения.

По итогам встречи участники проанализировали проделанную работу и обозначили ключевые задачи на предстоящий период. Ярким моментом форума стало пополнение фондов школьного музея Деденевской школы: ему передали фотопортрет полководцев Победы. Экспонат вручил председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил, генерал армии Виктор Ермаков.

«Выражаем огромную благодарность нашему наставнику и президенту МОО „Комитет по сохранению памяти Героев подвига самопожертвования“ Андрею Львовичу Подгорному за приглашение и возможность прикоснуться к истории!» — сказали юные дмитровчане.

«Мы испытываем гордость за подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Также искренне гордимся героизмом и мужеством нынешних защитников — воинов, которые самоотверженно стоят на страже интересов Родины и защищают нас от неофашизма в ходе специальной военной операции. Пополнение музейной коллекции — радостное событие для нас!» — поделились эмоциями школьники.

«Сохранение памяти о подвигах предков и воспитание уважения к героическому прошлому — одна из ключевых задач, которую мы обязаны решать вместе: школа, семья, общество. Рад, что дмитровчане вносят свой вклад в эту большую и нужную работу. Будем и дальше поддерживать подобные инициативы — ведь именно так у подрастающего поколения формируется осознанная гражданская позиция и любовь к Родине», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.