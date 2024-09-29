Школьники из Дмитрова примут участие в патриотической игре в Грозном

Старшеклассники Дмитровского городского округа примут участие в ежегодной военно-патриотической игре Союза городов воинской славы «Наша сила — в единстве!» . Она пройдет с 29 сентября по 4 октября.

В этом году в соревнованиях примут участие порядка 170 спортсменов из 17 городов воинской славы: Архангельск, Курск, Великий Новгород, Дмитров, Ростов-на-Дону, Грозный.

Цель игры — патриотическое воспитание молодежи, формирование здорового образа жизни, приобретение навыков начальной военной подготовки и мотивации к службе в армии и военное карьере.

Спортсмены покажут свои умения в строевой подготовке, военное-патриотической викторине, стрельбе из автомата Калашникова, снаряжении магазина патронами, беге по пересеченной местности с двумя огневыми рубежами, подтягивании на турнике, эстафете, перемещении на поле боя, метании ручной гранаты, оказании доврачебной помощи, стрельбе из лука и вязании узлов.

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