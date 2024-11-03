Школьники из Дмитрова поучаствовали в уборке набережной канала имени Москвы

Экологическая акция прошла в районе Деденевского лесничества в Дмитрове. В уборке территории от мусора поучаствовали школьники и лесничие.

Активисты собирали пластиковые бутылки, остатки мангалов, одноразовую посуду, пакеты и другие отходы.

По словам организаторов, такие акции не только помогают улучшить экологическую ситуацию, но и развивают ответственное отношение к природе у подрастающего поколения.

«Мы гордимся нашими юными активистами и лесничими, которые своим примером показывают, как важно заботиться о природе. Их усилия помогают сделать наш округ чище и красивее», — сказала заместитель главы городского округа Дмитров Ирина Костышина.

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