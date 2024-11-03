Школьники из Дмитрова поучаствовали в уборке набережной канала имени Москвы
Экологическая акция прошла в районе Деденевского лесничества в Дмитрове. В уборке территории от мусора поучаствовали школьники и лесничие.
Активисты собирали пластиковые бутылки, остатки мангалов, одноразовую посуду, пакеты и другие отходы.
По словам организаторов, такие акции не только помогают улучшить экологическую ситуацию, но и развивают ответственное отношение к природе у подрастающего поколения.
«Мы гордимся нашими юными активистами и лесничими, которые своим примером показывают, как важно заботиться о природе. Их усилия помогают сделать наш округ чище и красивее», — сказала заместитель главы городского округа Дмитров Ирина Костышина.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».