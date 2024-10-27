Школьники из Дмитрова поучаствовали в творческом конкурсе на тему ПДД

В Дмитрове завершился муниципальный этап смотра-конкурса творческих коллективов по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах. Работы победителей отправят на региональный этап.

Жюри оценило работы в рамках конкурса «Активный пропагандист правил дорожного движения» в Доме детского творчества «Радуга». В его состав вошли представители местного отдела ГИБДД, управления образования администрации Дмитрова и педагоги Центра детского творчества.

Лучшие работы отправят на областной этап конкурса. По мнению его организаторов, такие мероприятия помогают формировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах.

«Проведение таких конкурсов не только помогает воспитывать ответственных участников дорожного движения, но и способствует развитию творческих способностей у детей. Мы благодарны всем участникам за их активность и энтузиазм в деле пропаганды безопасного поведения на дорогах», — сказал исполняющий обязанности заместителя главы Дмитровского городского округа Валерий Лозовский.

Отметим, что конкурс традиционно проходит в рамках областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах». В нем участвуют дети из школ Дмитрова.

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